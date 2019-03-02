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Согласно котировкам, «Локомотив» победит «Крылья Советов» в матче РПЛ

Согласно котировкам, «Локомотив» победит «Крылья Советов» в матче РПЛ
Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи 2 марта 2019 года запланировано на 16:30 мск.

Аналитики считают «Локомотив» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.55. На победу «Крыльев Советов» можно поставить за 6.80, на ничью — за 3.80.

Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.40. Самый вероятный счёт — 1:0 (5.50).

Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.35. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.57.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.35, тотал меньше этого значения котируется за 1.63.

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