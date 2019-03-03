«Спартак» — «Краснодар»: ставка Анатолия Бышовца с коэффициентом 2.75

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 18 тура РПЛ сезона-2018/19 «Спартак» — «Краснодар».



Ставки: победа «Краснодара» за 2.75



«Думаю, что «Краснодар» добьётся победы. Он достаточно хорошо подготовлен. Матчи с «Байером» и «Ростовом» показали, что команда в хорошем состоянии. В Ростове вообще краснодарцы не заслуживали поражения. Думаю, что в целом у них всё хорошо.



А что касается «Спартака», то они хорошо провели турнир в Катаре. Но я бы сказал, что они не должны были в первом матче побеждать «Ростов». Там пенальти не забили на последних минутах. И затем «Локомотив» обыграли как-то неуверенно. «Железнодорожники» тогда начали хорошо, а потом что-то пошло не так. Думаю, для них этот турнир не совсем вписался в расписание.

Затем я следил за результатами «Спартака». И как-то не впечатляли ни результаты, ни качество игры красно-белых. Поэтому ставлю на «Краснодар».



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