«Химки» — ЦСКА: котировки на центральный матч недели в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 4 марта, состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» — ЦСКА. Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу красно-синих в основное время за 1.25. Шансы подмосковного клуба оценены в 5.15, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 15.50.



Ставку на победу «Химок» с учётом ОТ можно сделать за 4.60, а на победу ЦСКА — за 1.22.



Коэффициент на ТБ 165,5 очка — 1.90, а на ТМ 165,5 очка — 1.92. Победа «армейского» клуба с форой "-8,5" оценивается в 1.92, победа «Химок» с форой "+8,5" — в 1.90.

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