Бышовец: по факту «Спартак» должен выиграть у «Урала», но вряд ли крупно

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Кубка России сезона-2018/19 «Урал» — «Спартак».



Ставки: победа «Спартака» за 2.05.



«Хочется поставить на «Спартак», но забитый мяч в Москве и итоговая ничья дают «Уралу» небольшое преимущество. Екатеринбуржцы в целом достойно выглядели и против «Зенита». Лидеру РПЛ победа над ними в прошлом туре далась непросто.



Что показал «Спартак» в матче с «Краснодаром»? Мне кажется, в обороне там стало относительно получше. Наверное, выйдет Глушаков, с учётом того, что Ломовицкий получил травму. Думаю, можно ожидать трио Зобнин-Глушаков-Гулиев. Это хорошие ребята.



Ставлю на победу «Спартака». Вряд ли москвичи победят крупно, но по факту выиграть должны».



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