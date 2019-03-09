«Крылья Советов» выиграют у «Енисея» в матче 19-го тура РПЛ, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 19-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Енисей». Начало встречи 9 марта 2019 года запланировано на 14:00 мск.



Аналитики считают «Крылья Советов» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.10. На победу «Енисея» можно поставить за 4.05, на ничью — за 3.05.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.50. Самый вероятный счёт — 1:0 (5.50).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.35. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.55.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.70, тотал меньше этого значения котируется за 1.45.



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