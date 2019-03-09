Согласно котировкам, дортмундская «Боруссия» победит «Штутгарт» в Бундеслиге

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия Д» — «Штутгарт». Начало встречи 9 марта 2019 года запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры считают «Боруссию Д» фаворитом и предлагают поставить на «шмелей» за 1.33. Шансы «Штутгарта» на победу оценены коэффициентом 9.50. Поставить на ничью можно за 5.95.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.52, а на ТМ 2,5 гола — за 2.72.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.79. Победа «шмелей» всухую идёт за 2.40.



Вероятность победы дортмундской «Боруссии» с разгромным счётом оценена в 3.15.



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