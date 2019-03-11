Согласно котировкам, «Вашингтон» продлит победную серию в матче с «Виннипегом»

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс», который состоится 11 марта. Начало — в 2:00 мск. «Столичные» выиграли шесть матчей подряд.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.19, по итогам всей встречи — 1.73.



Шансы «Виннипег Джетс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.86, а с учётом овертайма — за 2.18.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.15. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.43, меньше 5,5 — за 2.70.



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