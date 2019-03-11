Аналитики: «Рома» победит «Эмполи» в первом матче после возвращения Раньери

Букмекеры назвали фаворита матча 27-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Эмполи». Начало встречи 11 марта 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ромы» за 1.57. Шансы «Эмполи» на победу оценены коэффициентом 6.00. Поставить на ничью можно за 4.50.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.48, а на ТМ 2,5 гола — за 2.58.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.58. Победа «Ромы» всухую оценивается в 3.08.



Победа «Ромы» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.25. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (8.00).



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