СКА — «Локомотив»: букмекеры оценили шансы команд в первом матче серии

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/2 финала Западной конференции КХЛ СКА — «Локомотив». Начало встречи 13 марта 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.52 (64%). Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 5.75 (16%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.75 (20%).



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.34, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.64.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.27, а на победу «Локомотива» — 4.05. Наиболее вероятный счёт — 3:1 (9.50).



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