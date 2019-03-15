Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Согласно котировкам, «Вашингтон Кэпиталз» выиграет у «Филадельфии Флайерз» в НХЛ

Согласно котировкам, «Вашингтон Кэпиталз» выиграет у «Филадельфии Флайерз» в НХЛ
Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 15 марта. Начало — в 2:00 мск.

Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.26, по итогам всей встречи — 1.79.

Шансы «Филадельфии Флайерз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.69, а с учётом овертайма — за 2.08.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.30. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 11.00.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.40, меньше 5,5 — за 2.82.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент