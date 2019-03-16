Аналитики: тульский «Арсенал» выиграет у «Енисея» в 20-м туре РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 20-го тура РПЛ «Арсенал» — «Енисей». Начало встречи 16 марта 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Аналитики считают «Арсенал» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.70. На победу «Енисея» можно поставить за 4.80, на ничью — за 3.85.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.70. Самый вероятный счёт — 1:0 (6.00).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.05. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.70.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше этого значения котируется за 1.70.



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