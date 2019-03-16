«Атлетико» выиграет у «Атлетика» из Бильбао в матче Примеры, думают эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура Примеры «Атлетик Б» — «Атлетико». Начало встречи 16 марта 2019 года запланировано на 20:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетико» за 2.32. Шансы «Атлетика Б» на победу оценены коэффициентом 3.82. Поставить на ничью можно за 3.00.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.86, а на ТМ 2,5 гола — за 1.48.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.21. Победа «Атлетико» всухую оценивается в 3.20.



Победа «Атлетико» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.72.



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