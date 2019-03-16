«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Майкла Оуэна на Кубок Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 16 марта 2019 года запланировано на 22:55 мск.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.27.



«Юнайтед» в минувшее воскресенье впервые проиграл на внутренней арене при Сульшере, но у них были возможности забить, особенно в первые 45 минут. «Арсенал» победил, но и манкунианцы своей игрой не разочаровали.



«Волки» не выходили в полуфинал Кубка Англии уже 20 лет, с сезона-1997/98. Чувствую, им придется подождать по крайней мере еще год, прежде чем они достигнут полуфинала. Не буду мудрить и возьму простую победу «МЮ» в основное время, коэффициент хороший», — сказал Оуэн.