Доминик Тим — Роджер Федерер: котировки на финал турнира в Индиан-Уэллсе

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе, обыграв 13-ю ракетку соревнований, канадца Милоша Раонича, со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:4. За титул «Мастерса 1000» в Индиан-Уэллсе Тим сыграет с четвёртым сеяным, швейцарцем Роджером Федерером.

Согласно котировкам, у теннисиста из Австрии меньше шансов в этом матче. Победа Доминика Тима оценивается коэффициентом 3.86, победа с форой «+3,5» гейма — 1.99.



Если Роджер Федерер сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.30. На то, что он сумеет отыграть фору «-3,5» гейма, можно поставить за 1.87.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.68.



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