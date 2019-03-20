Аналитики: Родина проиграет Стосур и покинет турнир в Майами

Российская теннисистка Евгения Родина 20 марта встретится с Самантой Стосур из Австралии в матче первого круга турнира в Майами.



Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Евгении Родиной оценивается коэффициентом 2.57, победа с форой «+2,5» гейма — 2.12.



Если Саманта Стосур сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.54. На то, что она отыграет фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.72.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.82. Тотал больше 21,5 гейма оценивается в 2.03.



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