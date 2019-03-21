Согласно котировкам, Кучеров поможет «Тампе» победить «Вашингтон» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоится 21 марта. Начало — в 2:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 2.15, по итогам встречи — 1.71.



Шансы «Вашингтон Кэпиталз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.88, а с учётом овертайма — за 2.20.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.25. Поставить на то, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров наберёт очки, можно за 1.34.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 6,5 шайбы идёт за 2.00, меньше 6,5 — за 1.85.



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