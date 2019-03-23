Аналитики: сборная России победит Румынию в элитном раунде Евро-2019 U19

Букмекеры назвали фаворита матча мини-турнира элитного раунда чемпионата Европы-2019 U19 Россия — Румыния. Начало встречи в Краснодаре 23 марта 2019 года запланировано на 17:00.



Аналитики считают Россию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.55. На победу Румынии можно поставить за 6.15, на ничью — за 4.10.



Поставить на победу России по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.22. Самый вероятный счёт — 1:0 (6.00).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.81. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.10.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.79, тотал меньше этого значения котируется за 2.08.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»