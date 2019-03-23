Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть гонку преследования в Хольменколлене

Сегодня, 23 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт будет дан в 19:15 мск.



Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (1.30), француз Кентен Фийон-Майе (6.00) и Лукас Хофер из Италии (18.0). Следом идут норвежец Тарьей Бё (21.0), австриец Юлиан Эберхард (21.0), немец Бенедикт Долль (21.0), а также немец Арнд Пайффер (26.0), француз Симон Детьё (34.0) и россиянин Александр Логинов (34.00).



Поставить на Евгения Гараничева предлагают за 131.0, на Матвея Елисеева — за 151.0.



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