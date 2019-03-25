Аналитики: Медведев выиграет у Опелки в третьем круге турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами, обыграв француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:2. За выход в 1/8 финала Медведев сыграет с американцем Райлли Опелкой (Q).

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Адриана Маннарино оценивается коэффициентом 3.54, победа с форой «+3,5» гейма — 1.68.



Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.32. На то, что он сумеет отыграть фору «–3,5» гейма, можно поставить за 2.16.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.73. Тотал больше 23,5 гейма оценён в 2.03.



Вероятность тай-брейка оценена в 1.50.



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