Игорный бизнес принёс бюджету Ставропольского края в феврале 3,1 млн рублей

Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Ставропольского края за январь-февраль 2019 года составили более 5 млн рублей. Соответствующий отчёт опубликован на сайте Министерства финансов Ставропольского края.



Согласно консолидированному отчёту, на 1 марта исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес в регионе составили 5,151 млн рублей. За февраль поступления составили 3,1 млн рублей.

За 2018 год налоговые поступления от игорного бизнеса в бюджет Ставропольского края достигли отметки 32,4 млн рублей.

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