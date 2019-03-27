Букмекеры назвали фаворита Кубка Гагарина перед началом финалов конференций

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги завершился второй раунд, после чего борьбу продолжат четыре клуба. Полуфинал плей-офф стартует 28 марта в Западной конференции и 29-го — в Восточной. Изучить календарь розыгрыша Кубка Гагарина можно на «Чемпионате».



Букмекеры обновили линию на обладателя трофея и считают фаворитом ЦСКА (1.73, 53%). Если «армейцы» не сумеют победить, сыграет коэффициент 1.99.

Следом идут СКА (4.10, 20%) и «Авангард» (4.10, 20%). Поставить на то, что эти клубы не сумеют взять Кубок Гагарина, предлагают за 1.20.



Аутсайдером считается «Салават Юлаев», победа уфимцев оценена в 12.0 (7%). Самый вероятный финал — ЦСКА — «Авангард» (1.94).



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