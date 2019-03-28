Анетт Контавейт — Эшли Барти: котировки на полуфинал турнира в Майами

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Майами (США) под 12-м номером, пробилась в полуфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Петру Квитову (3) со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2. За выход в финал Барти поспорит с эстонкой Анетт Контавейт.

Согласно котировкам, у теннисистки из Эстонии меньше шансов на победу в этом матче. Победа Анетт Контавейт оценивается коэффициентом 3.30, победа с форой «+3,5» гейма — 2.18.



Если Эшли Барти сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.38. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.70.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.44. Тотал больше 21,5 геймов идёт за 1.97.



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