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Матч Примеры «Жирона» — «Атлетик» Б не будет результативным, уверены эксперты

Матч Примеры «Жирона» — «Атлетик» Б не будет результативным, уверены эксперты
Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура Примеры «Жирона» — «Атлетик" Б. Начало встречи 29 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетика» за 2.96. Шансы «Жироны» на победу оценены коэффициентом 2.80. Поставить на ничью можно за 3.02.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.63, а на ТМ 2,5 гола — за 1.55.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. Победа «Жироны» всухую оценивается в 3.98.

Победа «Жироны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.60.

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