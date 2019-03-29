Матч Примеры «Жирона» — «Атлетик» Б не будет результативным, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура Примеры «Жирона» — «Атлетик" Б. Начало встречи 29 марта 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетика» за 2.96. Шансы «Жироны» на победу оценены коэффициентом 2.80. Поставить на ничью можно за 3.02.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.63, а на ТМ 2,5 гола — за 1.55.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. Победа «Жироны» всухую оценивается в 3.98.



Победа «Жироны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.60.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».