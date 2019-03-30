«Динамо» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив». Начало встречи 30 марта 2019 года запланировано на 14:00 мск.



Аналитики считают «Локомотив» фаворитом. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.48. На победу «Динамо» можно поставить за 3.26, на ничью — за 2.98.



Поставить на победу «Локо» по итогам первого тайма и всего матча можно за 4.10. Самый вероятный счёт — 1:1 (5.50).



Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.12. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.79.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.74, тотал меньше этого значения котируется за 1.51.



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