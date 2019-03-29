«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: красно-зелёные огорчат Шунина

30 марта на стадионе «Арена Химки» в рамках 21-го тура РПЛ состоится московское дерби, в котором «Динамо» примет «Локомотив». Поединок первого круга завершился результативной ничьей и удалением Крыховяка. В предстоящем сражении букмекеры отдают предпочтение гостям, выставляя 2.47 на викторию красно-зелёных.

Анализ матча «Динамо» — «Локомотив» (30.03.2019)

Пауза на матчи сборных всегда оказывает существенное влияние на клубы. Бело-голубые получили необходимое время для исправления недочётов, где основной акцент наверняка пришёлся на фазу созидания. За два прошлых поединка подопечные Дмитрия Хохлова нанесли всего 4 удара в створ в сумме и не смогли отличиться, что не может не тревожить главного тренера.



У «Локомотива» дела наоборот пошли в гору. Красно-зелёные вышли в полуфинал Кубка страны, дважды кряду победили в РПЛ и уже находятся на третьей строчке таблицы с прицелом на более высокие места. Похоже, в этот раз Сёмину удалось гораздо лучше подготовить команду, чем к старту сезона, а лидеры коллектива сейчас в полном порядке.

Статус дерби всегда несёт в себе дополнительное напряжение и долю непредсказуемости, но котировки букмекеров позволяют за вполне приличные 1.71 взять фору «0» на гостей, и мы данным предложением воспользуемся. В первом круге команды выдали ничью, однако то «Динамо» выглядело гораздо солиднее нынешнего, а «Локомотив» с тех пор наоборот серьёзно добавил.



Статистика последних девяти матчей между этими командами выглядит следующим образом: 3 мирных исхода и 6 побед красно-зелёных. «Динамо» выиграло у «Локо» чуть больше шести лет назад, а после этого превратилось в регулярного поставщика очков. Хохлов проделывает великолепную работу и способен внести грамотные коррективы в игру своего коллектива, но в распоряжении Сёмина более мастеровитые исполнители.

Бело-голубым частенько не хватает решающей проникающей передачи или индивидуальных действий, а с подходами к воротам проблем не наблюдается. За 1.75 мы проверим тотал угловых хозяев больше 4,5. После возобновления РПЛ подопечные Хохлова подали 10 корнеров с «Уфой», 9 со «Спартаком» и 7 с «Оренбургом».



Мощные центральные нападающие, активные исполнители по краям и отсутствие классической «десятки» — основные причин огромного количества прострелов и навесов с флангов от динамовцев.

Также за 1.82 возьмём индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1 с возможностью возврата. Бело-голубые пропустили во всех трёх последних матчах, а «Локомотив» забил по два мяча «Крыльям Советов» и «Анжи», а также один гол «Краснодару».



Конечно, «Динамо» позволяло предыдущим противникам поражать свои ворота лишь однажды, зато в личных встречах красно-зелёные уже в девяти дерби кряду огорчают Шунина и компанию.

Ставки на матч «Динамо» — «Локомотив»

В последних 9 дерби между «Динамо» и «Локомотивом» зафиксировано 3 ничьи и 6 викторий красно-зелёных, при этом «железнодорожники» отличались во всех упомянутых поединках. Бело-голубые в РПЛ уступили дважды кряду, а подопечные Сёмина набрали максимум очков с «Анжи» и «Краснодаром». Фора «0» на гостей и их же индивидуальный тотал больше 1 выглядят надёжными вариантами с минимальным риском.



После возобновления РПЛ «Динамо» провело три матча. Коллектив Хохлова подал 10 корнеров с «Уфой», 9 со «Спартаком» и 7 с «Оренбургом». Тотал угловых бело-голубых установлен на отметке 4,5, и наша ставка на верх в данном показателе имеет хорошие шансы на проход.



Ставка №1: победа «Локомотива» с форой «0» за 1.71



Ставка №2: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1 за 1.82



Ставка №3: индивидуальный тотал «Динамо» больше 4,5 углового за 1.75



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