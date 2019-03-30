«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Анатолия Бышовца на московское дерби в РПЛ

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» победит за 2.50



«Хоть я и динамовец, а ставить, наверное, надо на «Локомотив». Единственная проблема «железнодорожников» в том, что они не играли в сборной, – десять дней без игровой практики. С другой стороны, изголодались по футболу. Может быть, выйдут и побегают в охотку. Тем более что в такую погоду и не постоишь. Надо двигаться.



Сумма индивидуального мастерства футболистов «Локо» выше, у них хорошая самоотдача. Есть, конечно, кое-какие проблемы, но их у «Динамо» всё же больше. Поэтому П2».



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«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: красно-зелёные огорчат Шунина У «Локо» 6 побед и 3 ничьи за последние 9 матчей с «Динамо».