ЦСКА — УНИКС: котировки на матч лидеров Единой лиги ВТБ

Сегодня, 1 апреля, состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА — УНИКС. Начало встречи — в 19:30 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу красно-синих в основное время за 1.25. Шансы казанского клуба оценены в 5.05, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 16.75.



Ставку на победу УНИКСа с учётом ОТ можно сделать за 4.60, а на победу ЦСКА — за 1.22.



Коэффициент на ТБ 158,5 очка — 1.90, а на ТМ 158,5 очка — 1.92. Победа «армейского» клуба с форой "-8,5" оценивается в 1.93, победа УНИКСа с форой "+8,5" — в 1.89.



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