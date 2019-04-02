«Кальяри» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 30-го тура Серии А «Кальяри» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют за 2.00.



«Дело в том, что «Юве» уже, вероятно, всеми мыслями в Лиге чемпионов. Так сложилось, что команда вылетела из Кубка Италии, но и почти обеспечила себе чемпионство. И сейчас на апрель-май главной мотивацией для «старой синьоры» становится Лига чемпионов. Этим объясняется и поражение от «Дженоа», и очень скромная победа над «Эмполи». Это отрицать бессмысленно.



Но матч с «Кальяри» выездной – это выезд на Сардинию. Это особые эмоции для игроков. Да, не будет Дибалы и Роналду, это проблема. Но есть Манджукич, есть Бернардески, есть Мойзе Кин, который забивает сейчас много. Поэтому я думаю, что «Юве» постарается сыграть максимально агрессивно. Так как «Кальяри» команда, которая дома может удивить и обыграть даже серьёзных соперников, я думаю, ставка «обе забьют» вполне проходима».



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»