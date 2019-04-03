Аналитики оценили шансы Павлюченковой обыграть Йорович в Монтеррее

Россиянка Анастасия Павлюченкова в 1/8 финала турнира категории International в Монтерее (Мексика) встретится с Иваной Йорович из Сербии. Встреча начнётся 4 апреля ориентировочно в 03:00 мск.



Согласно котировкам, Павлюченкова — фаворит матча. Её победа оценивается коэффициентом 1.35. Сделать ставку на успех сербской теннисистки можно за 3.25.



Вероятность успеха россиянки с форой по геймам (-4,5) аналитики оценили коэффициентом 1.93.



Поставить на то, что для определения победителя потребуется третий сет, можно с коэффициентом 2.6. Вероятность двухсетового поединка букмекеры оценили коэффициентом 1.45. Тотал больше 20,5 гейма идёт за 1.93.



В первом раунде Павлюченкова, посеянная на турнире третьей, обыграла свою соотечественницу Анну Блинкову (6:0, 6:3). Йорович в первом круге в трёх сетах обыграла Тимю Бабош из Венгрии (2:6, 6:4, 6:3).



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