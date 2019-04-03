«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 1/2 финала Кубка России

Экс-главный тренер сборной России и «Локомотива» Анатолий Бышовец дал прогноз на первый матч 1/2 финала Кубка России «Локомотив» — «Ростов».



Ставка: победа «Локомотива» ровно в один мяч за 3.65



«Вот что с «Ростовом» получилось: с трудом, но одолел он «Урал». Это вам не победный гол «Ливерпуля» «Тоттенхэму». Что натворил Льорис?! У нас сказали бы, что сдал игру. Как можно было выпустить такой лёгкий мяч? Это ужас, такое впечатление, что он кастрюлю с кипятком ловил. А «Ростов» нет, он так не ошибается.



Но и не нужно. «Локомотив» всё равно победит. Я думаю, что два пенальти, которые он забил «Краснодару» и «Динамо», говорят о том, что и с «Ростовом» может произойти то же самое.



Но крупной победы не жду, скорее 1:0 – в один мяч», — сказал Бышовец.

«Урал» — «Арсенал», «Локомотив» — «Ростов». Прогнозы на Кубок России Три ставки на первые матчи полуфинала Кубка России.