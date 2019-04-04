Британец сделал ставку на счет матча из своего сна и выиграл

Британский футбольный болельщик Том Силлс сделал верную ставку благодаря своему сну.



Силлсу приснилось, что в матче английской Лиги 2 «Колчестер Юнайтед» забьет мяч в ворота «Кембриджа» на 90-й минуте встречи и выиграет 1:0. Кроме того, во сне он поболтал с Пепом Гвардиолой и увидел, что матч «Сток Сити» и «Шеффилд Уэнсдей» завершится со счетом 0:0.



Силлс проснулся и решил, что это знак. Он решил сделать ставку на свой сон. В итоге британец заключил три пари: на победу «Колчестера» 1:0 с коэффициентом 8,0, а также два экспресса.



В одном из них он поставил на победу «Колчестера» 1:0, добавив условие, что первый гол в матче забьют после 81-й минуты. В другом к этим двум исходам он добавил ставку на счет 0:0 в матче «Сток Сити» — «Шеффилд Уэнсдей». В сумме на эти три ставки парень поставил £10. Это около 860 рублей.



Все случилось так, как видел Том в своем сне. «Сток» и «Шеффилд Уэнсдей» голов не забили, а «Колчестер» вырвал победу у «Кембриджа» на 96-й минуте. Отличился Кейн Винсент-Янг.



На выплату Силлс получил £418, то есть примерно 36 тыс. рублей. Том собирается потратить эти деньги на поездку в Будапешт. При этом он с горечью отметил, что вещих снов больше не было.