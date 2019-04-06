«Барселона» — «Атлетико»: аналитики назвали фаворита матча 31-го тура Примеры

Букмекеры оценили шансы «Барселоны» и «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится 6 апреля, начало — в 21:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу хозяев за 1.75. Шансы «Атлетико» выиграть эксперты оценили коэффициентом 4.65. Поставить на ничью можно за 3.80.



По оценке аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.85, на ТМ 2,5 гола — за 1.95. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. На то, что хозяева будут выигрывать и после первого тайма, и по истечении 90 минут встречи, предлагается коэффициент 2.70.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья со счётом 1:1 (коэффициент 6.75).



«Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав 70 очков. У «Атлетико» в активе 62 очка и 2-я строчка.