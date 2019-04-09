ЦСКА — СКА: котировки на решающий матч полуфинала КХЛ

Букмекеры назвали фаворита седьмого матча финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи 9 апреля 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии — 3-3.



Букмекеры оценивают шансы москвичей выше. Поставить на хозяев льда можно за 2.00 (50%). Шансы СКА победить оценивают коэффициентом 3.40 (26%). Поставить на ничью в основное время можно за 3.80 (24%).



По оценке аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.55, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.50.



Коэффициент на победу ЦСКА в матче с учетом овертайма — 1.55, а на победу СКА — 2.35. Наиболее вероятный счёт основного времени матча — 1:1 (9.25).



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