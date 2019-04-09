ЦСКА — СКА. Прогноз Александра Кожевникова на седьмой матч полуфинала КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников дал прогноз на седьмую игру финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Матч начнётся 9 апреля в 19:30 мск.



Ставка: победа СКА с учетом ОТ за 2.40.



«Предлагаю пойти против логики. Мы будем надеяться, что СКА сегодня победит, хотя это далеко не факт. А логика такая – если игра домашняя, то побеждает хозяин льда. В этой серии именно так и получается. Я думаю, что именно сейчас и настал тот момент, когда шансы примерно одинаковые, дело может дойти даже до овертайма. Я думаю, что там все решится, где СКА и победит, поймает москвичей на ошибке. Но это я так думаю. Это же не значит, что так будет на самом деле.



Мне, в принципе, все равно, кто выйдет в финал. Но просто даже по логике: команды одинаковые, и ты даже порой не знаешь, что, чего, да как в этой серии. То одни забросить не могут, то вторые мешок шайб накидают в одни ворота. То в основное время все решают, то катают по три-четыре овертайма. То вратари хорошо стоят, а забросить нападающие не могут, кидая только по углам.



ЦСКА обычно стал подсаживаться в третьем периоде. А там потащит Сорокин, не потащит – как пойдет. Так что я не знаю даже, трудно говорить. Там все одинаково. Мы не зря дожили до решающей игры здесь. Вот сегодня и посмотрим, кто кого. Зависеть все будет от Сорокина и Шестеркина, если именно их и поставят на дальний, последний, рубеж. Вот взять шестую игру Востока: тащил-тащил бедный Метсола почти 120 минут, но в какой-то момент не дотащил. Не повезло. Одна шайба все и решила. Он красавец, конечно. «Салават» же, как команда, будто мертвая была, стояла просто. Именно он и спасал до последнего. Моментов у них было очень-очень много, но они просто не попадали, не летела шайба в ворота «Авангарда». У омичей даже по моментам статистика не очень, а они в итоге в финале. Вернемся к армейцам – я ставлю на проход СКА», — сказал Кожевников.

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