ЦСКА — «Авангард»: букмекеры назвали фаворита финала плей-офф КХЛ

Букмекеры назвали фаворита финальной серии КХЛ между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Первый матч финала пройдёт 13 апреля в Москве.



Поставить на то, что обладателем Кубка Гагарина станет ЦСКА, можно с коэффициентом 1.47. Сделать ставку на триумф «Авангарда» можно за 2.70.



Вероятность победы хозяев льда в этой встрече эксперты оценили коэффициентом 1.85. Поставить на победу омичей можно за 3.75. На ничью в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 3.85.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт первого поединка — ничья 1:1 (коэффициент 9.50).



В финале Западной конференции ЦСКА в семи матчах победил СКА, а «Авангард» в шести играх сломил сопротивление уфимского «Салавата Юлаева».



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