«Аякс» — «Ювентус»: котировки на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Ювентус». Встреча состоится 10 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы гостей оценили коэффициентом 2.30. Шансы «Аякса» выиграть соответствуют коэффициенту 3.30. Поставить на ничью можно за 3.35.



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдёт итальянский клуб, можно за 1.23. Поставить на проход голландцев можно с коэффициентом 4.22.



По прогнозу аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.85, на ТМ 2,5 гола — за 2.00. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. За 2.00 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 5.75).



В 1/8 финала «Аякс» оказался сильнее «Реала» (1:2, 4:1), а «Ювентус» прошёл «Атлетико» (0:2, 3:0).