«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: прогноз Эльвина Керимова на Лигу чемпионов

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». Встреча начнётся в 22:00 мск сегодня, 10 апреля.



Ставка: ТМ 3 гола за 1.65.



«Как показали матчи вторника, футбол в четвертьфинале Лиги чемпионов команды пока показывают осторожный. Мне кажется, вряд ли стоит ждать феерического футбола и на «Олд Траффорд». «Юнайтед» сейчас не в лучшей форме, и Сульшер наверняка больше озабочен тем, как остановить Месси и компанию. Манкунианцам нужно сыграть максимально аккуратно против лучшего игрока мира и его команды.



«Барса» обыграла в выходные «Атлетико» и практически обеспечила себе очередной чемпионский титул. Теперь можно сконцентрироваться на Лиге чемпионов. Вальверде понимает, что у англичан есть быстрые атакующие игроки, есть полузащитники, способные вскрыть любую оборону, поэтому каталонцы не будут рисковать. Я думаю, голов в этом матче будет немного. Мой прогноз — ТМ 3», — сказал Керимов.