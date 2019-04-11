«Славия» — «Челси»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 1/4 финала Лиги Европы

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Славия» — «Челси». Встреча начнется в 22:00 мск 11 апреля.



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.10.



«Здесь, понятное дело, победит «Челси». Даже с учетом того, что игра на выезде. Помните, как на предыдущем этапе команда Сарри разгромила киевских динамовцев на их поле? Вот! Правда, в последнем матче в Англии «Челси» не впечатлил, были забиты сомнительные мячи. Но не думаю, что «Славия» сможет какие-либо проблемы доставить.



Думаю, даже разницу в пару мячей Азар и компания могут сделать», — сказал Бышовец.



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