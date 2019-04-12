«Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Рубин». Встреча начнётся в 18:30 мск сегодня, 12 апреля.



Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.40.



«Я поставлю на победу «Крыльев Советов». Проблемы «Рубина» очевидны: атмосфера в команде, не продлеваются контракты. Вообще, есть проблемы у спорта в Татарстане: тут уважаемый мной Билялетдинов ушёл из хоккейного «Ак Барса». Обстановка носит мрачный оттенок.



Ну и, конечно, «Крылья». У них не всё было в порядке в последних матчах, но видно, что команда объединена целью остаться в РПЛ. Атмосфера там получше, чем у «Рубина», — сказал Бышовец.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»