ЦСКА — «Авангард»: котировки на первый матч финала КХЛ

13 апреля состоится первый матч финальной серии КХЛ ЦСКА — «Авангард». Начало встречи в Москве — в 17:00 мск.



Букмекеры оценивают шансы москвичей выше. Поставить на победу ЦСКА в основное время матча можно за 1.70 (вероятность около 55%). Сделать ставку на успех омичей можно за 4.50 (22%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно с коэффициентом 4.40 (23%).

Вероятность победы ЦСКА с учетом овертайма аналитики оценили коэффициентом 1.40. Поставить на «Авангард» можно за 2.95.



По оценке экспертов, матч не будет результативным: на ТМ 4,5 шайбы предлагают коэффициент 1.55, а на ТБ 4,5 — 2.35.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке аналитиков, — 1:1 (коэффициент 10.50).

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