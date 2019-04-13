«Арсенал» — «Урал»: букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура чемпионата РПЛ сезона-2018/19 «Арсенал» — «Урал». Встреча состоится 13 апреля, начало — в 14:00 мск.



Вероятность победы хозяев оценили коэффициентом 2.05. Это соответствует вероятности 47%. Шансы «Урала» выиграть соответствуют коэффициенту 4.05 (23%). Поставить на ничью можно за 3.30 (30%).



По прогнозу аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.30, на ТМ 2,5 гола — за 1.60. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. За 1.75 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа туляко со счётом 1:0 (коэффициент 6.00).



«Арсенал» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Урал» (26) — на 11-м месте.