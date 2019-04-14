NRG — Renegades: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

15 апреля состоится киберспортивный матч группового этапа ESL Pro League Season 9 Americas в bo3 между командами NRG и Renegades.



Ставка: победа NRG за 1.62.



Матч обещает быть интересным. Во-первых, это не будет bo1 рулетка. Во-вторых, данные команды поделили 3-4-е место на прошедшем StarSeries i-League Season 7. И эти два коллектива приблизительно равны по силе.



NRG занимают 10-е место в топе. После прихода в команду tarik`a, который стал гейм-лидером, в игре NRG появилась некая структурность, что является положительным моментом. Теперь у коллектива на каждый раунд есть определённый план, и каждый игрок знает свою роль в этом плане. NRG стали сильнее, нежели полгода назад. Выступление на StarSeries i-League Season 7 нельзя назвать каким-то суперуспешным, но и нельзя назвать провальным. Скорее, парни выступили так, как от них и ожидали. Команде есть куда расти, NRG знают это и продолжают развиваться.



Renegades входят в топ-5 команд. На прошедшем StarSeries i-League Season 7 команда также не прыгнула выше головы, но и не провалилась. Виден огонь в глазах и желание играть и развиваться. Казалось бы, две одинаковые по скилу команды. Как понять, кто выиграет? Но есть один фактор, который склоняет чашу весов в сторону одной из команд. И этот фактор – Sean “Gratisfaction” Kaiwai, вернее, его отсутствие в данном матче. Вместо него сыграет бывший игрок команды BiG – Owen “smooya” Butterfield. Конечно, smooya в индивидуальном плане, может быть, и лучше, но Counter-Strike — командная игра.



Стак 4+1 против полноценной команды? Хотя коллективы практически равны по силе, пожалуй, отдам предпочтение целостной команде. Равные коэффициенты показывают, что победить здесь может любой коллектив, но всё-таки фактор замены должен повлиять на исход встречи. Renegades уже проиграли не самой сильной команде — eUnited, не взяв ни одной карты. В данный момент NRG намного сильнее, успевайте ловить высокий коэффициент на победу американцев, ибо он стремительно падает.