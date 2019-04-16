«Барселона» — «Ман Юнайтед»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ИТБ 2,5 мячей «Барселоны» за 2.15.



«Барселона» — один из фаворитов Лиги чемпионов. И я, честно говоря, не верю в «Манчестер Юнайтед», потому что невозможно дважды в одну и ту же реку войти, повторить такой матч, какой был в Париже. Поэтому я не думаю, что манкунианцы могут пройти «Барселону», мне кажется это немножко невероятным.



«Барселона» эту встречу выиграет – у неё есть великолепные футболисты в атаке, а оборона «Манчестера» не самая сильная. Я бы поставил на то, что каталонцы свои три мяча забьют», — сказал Нобель Арустамян.



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