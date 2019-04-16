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Эксперты назвали шансы «Авангарда» на камбэк в серии с ЦСКА за Кубок Гагарина

Эксперты назвали шансы «Авангарда» на камбэк в серии с ЦСКА за Кубок Гагарина
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Во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ ЦСКА победил «Авангард» со счётом 3:0 и укрепил своё преимущество. Теперь москвичи ведут со счётом 2-0.

Букмекеры оценивают вероятность того, что ЦСКА выиграет Кубок Гагарина, коэффициентом 1.05. Это примерно 91% вероятности. Поставить на то, что омичи смогут сделать камбэк и стать чемпионами, можно за 10.0 (9%).

В третьей игре финала поставить на ЦСКА в основное время матча можно за 2.15. Сделать ставку на «Авангард» можно с коэффициентом 3.05. На ничью предлагается коэффициент 3.70.

Поставить на победу «армейцев» с учётом овертайма в третьей игре финальной серии можно с коэффициентом 1.65. Вероятность успеха «Авангарда» аналитики оценили коэффициентом 2.15.

Третья игра серии пройдёт завтра, 17 апреля. Начало — в 19:30 мск.

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