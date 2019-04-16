Эксперты назвали шансы «Авангарда» на камбэк в серии с ЦСКА за Кубок Гагарина

Во втором матче финальной серии плей-офф КХЛ ЦСКА победил «Авангард» со счётом 3:0 и укрепил своё преимущество. Теперь москвичи ведут со счётом 2-0.



Букмекеры оценивают вероятность того, что ЦСКА выиграет Кубок Гагарина, коэффициентом 1.05. Это примерно 91% вероятности. Поставить на то, что омичи смогут сделать камбэк и стать чемпионами, можно за 10.0 (9%).



В третьей игре финала поставить на ЦСКА в основное время матча можно за 2.15. Сделать ставку на «Авангард» можно с коэффициентом 3.05. На ничью предлагается коэффициент 3.70.



Поставить на победу «армейцев» с учётом овертайма в третьей игре финальной серии можно с коэффициентом 1.65. Вероятность успеха «Авангарда» аналитики оценили коэффициентом 2.15.



Третья игра серии пройдёт завтра, 17 апреля. Начало — в 19:30 мск.