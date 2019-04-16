«Ювентус» – «Аякс»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Ювентус» — «Аякс». Встреча пройдет во вторник, 16 апреля, в Турине. Начало в 22:00 мск.



Ставка: ничья за 3.95.



«Аякс» уже восхитил многих в этом сезоне молодым задором, невероятным желанием и быстрым атакующим футболом. После первого матча в Амстердаме ситуация, конечно, лучше у «Ювентуса», ведь итальянцы забили гол в гостях.



Однако здесь, на мой взгляд, тот случай, когда это непринципиально. Для «Аякса» нет разницы, где играть – и дома, и в гостях голландцы стараются играть в атаку. Жду очень открытой игры, где шанс будет у обеих команд.



«Ювентусу», конечно, не простят неудачи, и итальянцы будут предельно мотивированы. Но «Аяксу» нечего терять, и если они вновь покажут тот яркий футбол, который мы уже видели, то все у амстердамцев может получиться. Считаю, что в Турине будет ничья», — сказал Гратакос.

