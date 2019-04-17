«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Анатолия Бышовца на Лигу чемпионов

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Встреча начнётся 17 апреля в 22.00 мск.



Ставка: выход «Манчестер Сити» в полуфинал за 1.65.



«Я думаю, что «Манчестер Сити» добьется желаемого результата и пройдет дальше. У «Тоттенхэма» выбыли из строя Гарри Кейн, Деле Алли – это обещает проблемы лондонцам в атаке. Сон, думаю, будет спать спокойно, хорошим сном.



А что касается «Манчестера», мы знаем, как он умеет играть с первых минут, оказать давление, быть активным на половине поля соперника. Там и так есть проблемы с выходом из обороны… Ставлю на «Манчестер», — сказал Бышовец.



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