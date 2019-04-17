«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на Лигу чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ответная встреча состоится в среду, 17 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало встречи — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и как минимум 4 гола в матче за 2.40.



«Несмотря на результат первой встречи, я не вижу, почему «Манчестер Сити» не должен проходить «Тоттенхэм». Все-таки «Сити» умеет так включаться командно, что любому сопернику становится очень туго. А «Сити» будет это делать. Важнейший матч для него. Так что лондонцам проблемы гарантированы.



Думаю, у «Сити» будет большое преимущество. Проблема «Тоттенхэма» еще и в том, что надолго выбыл Кейн, человек, способный реализовать момент, забить из ничего. Кейн — машина для забивания мячей. Сон тоже хороший футболист, но он все-таки играет иначе. Он больше с фланга, в подыгрыше, он не наконечник все-таки.



«Сити» будет идти вперед, будет стараться забить сразу же. Наверняка какой-то момент у «Тоттенхэма» возникнет в контратаке. Это тоже команда созидательного плана, умеющая забивать. Искры будут в этом матче.



Но поддержка своих стен поможет победить «Манчестер Сити». При этом будет забито много мячей, больше 3,5», — сказал Титов.



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