«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз Евгения Ловчева на Лигу чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Игра состоится 17 апреля и начнётся в 22:00 мск.



Ставка: победа «Манчестер Сити» как минимум в 2 мяча за 1.90.



«В первой встрече «Тоттенхэм» победил со счётом 1:0. Но у команды до конца сезона выбыл Кейн, который забивает почти в каждом матче. Это большая потеря для коллектива Маурисио Почеттино. Да, в последней встрече «Тоттенхэм» выиграл с разгромным счётом 4:0. Но то был «Хаддерсфилд», а это «Сити» и в гостях.



«Манчестер Сити» на своём поле – это команда с невероятной энергетикой и диким прессингом. Мало кто может устоять на домашнем стадионе «Сити». Мне представляется, что поражение 0:1 для подопечных Гвардиолы, конечно, не является приговором. Думаю, «Манчестер» однозначно способен отыграть это отставание», — сказал Ловчев.