«Наполи» — «Арсенал»: прогноз Александра Григоряна на Лигу Европы

Экс-главный тренер команд «Луч-Энергия», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарат», «Тосно» Александр Григорян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Наполи» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.60.



«На повестке дня ответный матч Лиги Европы «Наполи» — «Арсенал». Итак, старый добрый Карло Анчелотти против короля Лиги Европы. Сколько Унаи Эмери выиграл Лигу Европы, не каждый съел столько солёных огурцов.



Здесь есть одно но. 2:0 — отличный гандикап перед ответным матчем. Это при том, что «Арсенал» мог забивать и пять, и шесть мячей. Только у Рэмзи было четыре стопроцентных голевых момента. Дело в том, что «Арсенал» на выезде выглядит совершенно другой командой. Остроатакующий порыв куда-то девается, а команда совершенно неуверенно выглядит на выезде.



Что касается «Наполи», то я считаю, что в Неаполе подопечные Карло Анчелотти выиграют. Весь вопрос в том, что преимущество 2:0 отыгрывается очень сложно, но то, что «Арсенал» забьёт гол, очевидный вариант при его атакующем потенциале. Поэтому «Наполи» придётся раскрываться, а счёт 3:1 «Наполи» не устраивает.



Глупо прогнозировать более крупную победу. Самым разумным прогнозом будет ставка на «обе команды забьют» и то, что «Наполи» одержит победу с разницей не менее двух мячей», — сказал Григорян.