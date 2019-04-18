«Челси» — «Славия»: прогноз Алексея Андронова на Лигу Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Челси» — «Славия» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Ответная встреча состоится в четверг, 18 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.



Ставка: победа «Челси» как минимум в 2 мяча за 2.05.



«Челси» после победы на выезде, к слову, очень тяжёлой, сыграет дома с пражской «Славией». У меня некоторое недоумение вызывает линия на этот матч. Думаю, «Челси», как и «Арсенал», ставит максимальные задачи перед собой в этом турнире. Через Лигу Европы попасть в Лигу чемпионов лондонцам будет проще, чем через чемпионат. Задача стоит — выигрывать турнир.



Победа «Челси» с форой (-1,5) мяча оценивается коэффициентом 2,05. Просто увидев эту ставку, нужно её делать обязательно. Предполагаю, что «Челси» просто разгромит своего соперника», — сказал Андронов.